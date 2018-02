Bourse de Paris : France-Certification en anglais payée par l'Etat pour doper l'export

PARIS, 22 février (Reuters) - Edouard Philippe annoncera vendredi des mesures pour enrayer la dégradation de la balance commerciale de la France, dont le financement par l'Etat, pour les lycéens et étudiants qui le souhaitent, d'une certification internationale en anglais.

Le Premier ministre dévoilera des réformes touchant à l'accompagnement, au financement et la formation, qui doivent accompagner les efforts plus structurels sur la compétitivité des entreprises et l'organisation des filières exportatrices.

Considéré par l'exécutif comme "le gros point noir" d'un éventail d'indicateurs économiques plutôt en amélioration, le déficit commercial a atteint 62,3 milliards d'euros en 2017, son plus haut niveau depuis 2012. Le dernier excédent remonte à 2003.

Pour améliorer l'accompagnement à l'export, les différents acteurs, notamment Business France et les Chambres de commerce et d'industrie, proposeront à l'avenir une offre commune.

Le financement sera simplifié et la place de Bpifrance comme point d'entrée unique pour le financement public sera renforcée, afin qu'elle propose davantage ses services aux PME et ETI.

Des dispositifs seront simplifiés - avec la transformation de l'assurance prospection en avance remboursable - et certaines conditions pour obtenir des garanties assouplies. Des financements de court terme (moins de 24 mois) seront créés.

Pour améliorer le niveau en anglais des Français, le Premier ministre annoncera que l'Etat financera une certification internationale, Toefl par exemple, à ceux qui le souhaitent, au mieux à la fin du lycée ou d'ici la troisième année de licence.

Cette mesure montera en puissance et sera généralisée dans trois ans.

La formation au commerce international sera en outre renforcée dans certains BTS. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)