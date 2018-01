Bourse de Paris : France/Crues-La Seine ne devrait pas dépasser son niveau de 2016

Treize départements sont toujours en vigilance orange inondations samedi en France, pour l'essentiel dans le bassin de la Seine, qui continue de monter mais qui ne devrait pas atteindre son pic récent de juin 2016 à Paris.

Les autres se situent dans le bassin de la Saône. Les départements de la Meuse et de l'Yonne sont en revanche repassés en vigilance jaune samedi matin.

Dans son dernier bulletin, le service Vigicrues indique que, après évacuation des dernières pluies dans le sud-est de la France, une "franche accalmie au niveau des précipitations est attendue sur l'Hexagone (...), qui devrait durer plusieurs jours."

A Paris, la cote de la Seine atteignait 5,69 mètres samedi matin au niveau du pont d'Austerlitz. La préfecture de police a déclaré qu'elle devrait monter jusqu'à un maximum de 5,95 m au cours de la nuit de dimanche à lundi, soit légèrement en deçà du pic de la crue de 2016 (6,10 m).

En amont de la capitale, la Marne poursuit sa hausse, "de façon lente et modérée". En aval, dans le secteur des Boucles de la Seine, la crue est en revanche plus forte qu'en 2016, le niveau de comparaison étant celui de janvier 1982, et il faudra attendre mardi pour qu'elle se stabilise.

"Les prévisions confirment, pour toutes les parties du bassin, que la décrue sera lente et que le niveau des eaux demeurera durablement élevé", souligne la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Depuis le début de la montée des eaux, 240 communes ont été touchées et un millier de personnes ont dû être évacuées dans les départements d'Ile-de-France.

Dans la Saône, une stabilisation est attendue ce samedi en amont de Chalon-sur-Saône mais l'amorce de la décrue interviendrait dans la journée de dimanche.

Météo France a par ailleurs levé la vigilance orange Neige-Verglas dans les départements de l'Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire. (Yann Le Guernigou, édité par Danielle Rouquié)