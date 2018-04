Bourse de Paris : France-Déficit budgétaire en hausse à fin février

PARIS, 3 avril (Reuters) - Le déficit du budget de l'Etat français atteignait 28,5 milliards d'euros à fin février, en hausse de 7,0 milliards par rapport à la même période il y a un an, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics. Au 28 février, les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) atteignaient 63,3 milliards d'euros contre 62,7 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 0,9% à périmètre courant (+1,8% à périmètre constant) par rapport à l'an passé. "À ce stade de l'année, les écarts reflètent essentiellement des effets calendaires", est-il souligné dans le communiqué du ministère. A la même date, les recettes (nettes des remboursements et dégrèvements) s'élevaient à 48,9 milliards d'euros, contre 50,7 milliards à fin février 2017, soit un recul de 3,5%. Les seules recettes fiscales nettes s'inscrivent en baisse de 2,4%, à 48,1 milliards, et ce malgré un bond de 4,2% (+5,8% à périmètre constant) des rentrées de TVA, à 28,1 milliards d'euros. Ce recul tient "principalement à la poursuite des remboursements au titre du contentieux de la taxe sur les dividendes" début 2018, précise le ministère. Le solde des comptes spéciaux est déficitaire de 14,1 milliards d'euros à fin février contre 9,5 milliards un an plus tôt, cette diminution s'expliquant pour l'essentiel du reversement par la Coface en 2017, "du solde du compte de gestion des procédures d'aide au commerce extérieur" avec la reprise de cette activité par Bpifrance. En 2017, le déficit de l'Etat s'est élevé à 67,8 milliards d'euros, après 69,1 milliards en 2016. Pour 2018, la loi de finances adoptée fin décembre l'anticipe en hausse, à 85,7 milliards d'euros. Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Yann Le Guernigou)