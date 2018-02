Bourse de Paris : France-Des élus demandent le maintien de la LGV Bordeaux-Espagne

BORDEAUX, 23 février (Reuters) - Des élus landais et les chambres consulaires ont signé vendredi une déclaration commune demandant au gouvernement le maintien de la réalisation en 2027 de la ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux/Mont-de-Marsan/Dax/Bayonne/Espagne et son inscription prioritaire dans la loi d’orientation des mobilités 2018 en cours d’élaboration.

Réunis vendredi après-midi dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie à Mont-de-Marsan (Landes), les signataires ont exprimé leur inquiétude de voir mises en application les recommandations du rapport Duron remis au Premier ministre le 1er février qui propose de repousser la mise en service de cette LGV à 2037.

Edouard Philippe pourrait selon eux rendre ses arbitrages lundi.

"Il ne peut y avoir ni pause, ni retour en arrière", indique cette motion qui demande au gouvernement de respecter les engagements de l’Etat.

Elle souligne que la LGV au sud de Bordeaux en direction de l’Espagne avait été inscrite au Réseau transeuropéen de transport (RTET) lors d’un Conseil européen en décembre 1994, et que son caractère européen "a été réaffirmé lors des sommets franco-espagnols de novembre 2013 et juin 2014".

Les signataires, parmi lesquels figurent le président du département Xavier Fortinon, l’ancien secrétaire d’Etat aux Transports Alain Vidalies, les députés Boris Vallaud et Fabien Lainé, les sénateurs Monique Lubin et Eric Kerrouche, assurent que "la mobilité est devenue un enjeu majeur pour les Landes et tout le Sud-Ouest" tant en terme économique qu’écologique alors que des études prévoient une saturation de la ligne actuelle au plus tard en 2030.

Les élus landais doivent être reçus mardi par la ministre des Transports Elisabeth Borne.

Les associations de protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie du Sud-Ouest ont fait part dans une lettre ouverte au ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, de leur opposition à ce projet.

"Ces associations sont atterrées par les dommages environnementaux irréversibles qu'entraînerait la réalisation de ce grand projet inutile imposé", déclarent-elles, précisant vouloir que "la dimension environnementale, seule garante du futur, soit repositionnée au cœur du processus d'élaboration de la décision à venir." (Claude Canellas, édité par Caroline Pailliez)