Bourse de Paris : France-Donald Trump condamne les attaques de l'Aude

PARIS, 24 mars (Reuters) - Donald Trump a condamné samedi les attaques en France qui ont fait quatre morts et 15 blessés la veille à Carcassonne et Trèbes (Aude) et assuré Emmanuel Macron de sa solidarité.

"Nos prières et nos pensées vont vers les victimes de l'horrible attaque hier en France", a dit le président américain dans un message sur son compte Twitter.

"Nous condamnons aussi les actes violents de l'assaillant et de toute personne qui lui aurait apporté un soutien. Nous sommes avec vous @EmmanuelMacron,!", a-t-il ajouté.

La Première ministre Britannique, Theresa May, a de son côté rendu hommage à l'officier de gendarmerie qui a succombé à ses blessures après avoir pris la place d'une otage lors de l'attaque du supermarché de Trèbes par un jeune français d'origine marocaine radicalisé.

"C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort du lieutenant-colonel Beltrame qui a pris la place d’un otage dans l’attentat à #Trèbes. Son sacrifice et son courage ne seront jamais oubliés", dit-elle dans un message diffusé en français et en anglais sur le compte Twitter du 10, Downing Street. (Yann Le Guernigou, édité par Gilles Trequesser)