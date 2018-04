Bourse de Paris : France-Fin de l'évacuation du Mont-Saint-Michel

(Avec annonce du préfet de la Manche)

PARIS, 22 avril (Reuters) - Le Mont-Saint-Michel (Manche), un des monuments les plus visités de France, devait rouvrir au public dimanche après-midi après avoir été évacué dans la matinée pour une opération de recherche d'un individu ayant proféré des menaces contre les forces de l'ordre, a annoncé la préfecture de la Manche.

"Fin de l'opération au #MontSaintMichel. Le site est dégagé de tout risque pour une ouverture sous une heure", a-t-elle indiqué dans un message sur son compte Twitter.

Le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabathé, a indiqué que les recherches n'avaient pas permis d'appréhender le suspect, "a priori un jeune homme entre 20 et 30 ans" qui a sans doute quitté les lieux.

"Toutes les maisons ont été vérifiées, tous les endroits publics et privés ont été inspectés par les forces de gendarmerie. J'ai la quasi-certitude qu'il n'y est pas", a-t-il dit sur BFMTV.

L'individu, dont "personne ne connaît les intentions réelles et sa capacité de nuisance", s'est présenté comme un animateur de rue et "a proféré devant un cafetier des menaces contre les forces de l'ordre, des menaces assez précises contre les gendarmes du Mont", avait indiqué le préfet dans la matinée.

"Par souci de sécurité et pour lever le doute, puisqu'on ne connaît pas ses intentions, j'ai décidé d'une part de fermer l'abbaye (...) et de faire évacuer le Mont", a-t-il ajouté.

Le Mont-Saint-Michel, situé à la lisière de la Normandie et de la Bretagne, est le monument français le plus visité en province chaque année. (Emmanuel Jarry et Yann Le Guernigou, édité par Eric Faye)