Bourse de Paris : France-Gallimard n'a pas renoncé à publier des écrits de Céline

PARIS, 4 mars (Reuters) - Antoine Gallimard, PDG de la maison d'édition Gallimard, dit ne pas avoir renoncé à son projet de publier trois pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, suspendu mi-janvier face à une vague de critiques.

"J'ai suspendu ce projet, mais je n'y ai pas renoncé", déclare-t-il dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, sans cependant fixer de date de parution.

Relevant que son intention de publier "une édition scientifique de ces textes, avec toutes les précautions nécessaires" a suscité "une très forte inquiétude" sur le fait que cette initiative "ne vienne nourrir un antisémitisme toujours fortement présent dans notre société", il précise avoir décidé "d'ajourner" ce projet pour se laisser "du temps pour réfléchir, débattre, trouver une voie".

"Une de mes pistes de réflexion est d'associer ma maison à un institut de recherche pour marquer mieux encore le sens de notre démarche historienne et pédagogique", souligne-t-il dans les colonnes de l'hebdomadaire dominical.

"Mon projet d'éditeur est bien d'aller au bout de cette démarche, en accompagnant ces textes d'un éclairage historique le plus large possible, avec le support de tous les travaux scientifiques disponibles."

La publication d'une édition "critique" de ces textes vise "non pas (à) justifier l'injustifiable", mais à permettre aux "lecteurs soucieux de mieux saisir (l'antisémitisme) du personnage (d')en prendre connaissance, sans avoir recours à des éditions contrefaites et sans commentaires", explique Antoine Gallimard.

"PROCÈS D'INTENTION"

L'éditeur dit avoir été "sensible" à l'"émotion" suscitée par son projet mais dénonce également "la mauvaise foi" de certains "donneurs de leçons" lui ayant fait un "procès d'intention (...) en considérant par avance que l'édition que nous allions proposer des Pamphlets allait être insuffisante, de piètre qualité, sans contextualisation historique et partant, tendancieuse."

Antoine Gallimard justifie ce projet d'éditer une version annotée des pamphlets antisémites de l'auteur du "Voyage au bout de la nuit" par le "goût pour la vérité, tout simplement" et la volonté de ne pas occulter "la vraie question, celle qui fait mal: la coexistence du génie et de l'ignoble en un seul homme".

"Il ne me paraît plus possible d'omettre un pan entier des écrits de Céline de sa bibliographie", estime-t-il.

La controverse est née en décembre dernier lorsque le magazine L'Incorrect a rapporté que la maison d'édition parisienne envisageait "courant 2018" une édition critique de "Bagatelles pour un massacre", "L'Ecole des cadavres" et "Les Beaux draps", des textes écrits par Céline entre 1937 et 1941.

Gallimard avait alors expliqué son intention "d'encadrer et de replacer dans leur contexte des écrits d'une grande violence" avec l'appui notamment de Régis Tettamanzi, professeur de littérature française à l'université de Nantes et spécialiste des écrits pamphlétaires de Céline.

Le débat avait pris un tour politique avec la prise de position du Premier ministre Edouard Philippe, qui avait déclaré dans Le Journal du Dimanche ne pas avoir "peur de la publication de ces pamphlets", tout en soulignant la nécessité de "soigneusement l'accompagner".

"Il y a d'excellentes raisons de détester l'homme, mais vous ne pouvez pas ignorer l'écrivain ni sa place centrale dans la littérature française", avait-il estimé.

Serge Klarsfeld, fondateur et président de l'association des Fils et Filles de déportés juifs de France (FFDJF), avait répliqué qu'il n'était "pas envisageable que la société politique française accepte la diffusion de tels textes nocifs et talentueux d'incitation à la haine raciale et à l'extermination des juifs".

L'association SOS Racisme s'était indignée pour sa part d'une "utilisation mercantile de textes appelant explicitement à l'extermination des juifs".

Les oeuvres de Céline, décédé en 1961, tomberont dans le domaine public en 2031. Ses pamphlets antisémites ne sont pas interdits en France mais n'ont pas été réédités depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'écrivain s'y était opposé, puis sa veuve, Lucienne Destouches, aujourd'hui âgée de 105 ans, qui a finalement consenti il y a quelques mois à ce projet d'édition critique. (Myriam Rivet, édité par Danielle Rouquié)