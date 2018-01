Bourse de Paris : France-Hausse de 7,4% des micro-entrepreneurs au S1 2017

Un total de 1.197.000 micro-entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs) étaient recensés fin juin 2017 en France, soit 82.000 de plus qu'un an plus tôt, selon les données publiées mercredi par l'Acoss, l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale.

Leur rythme de progression, +7,4% sur un an, marque une inflexion par rapport à celui de 4,5% enregistré à la même date en 2016, l'Acoss l'expliquant par la hausse des immatriculations (+6,2% sur un an au 30 juin) et, dans une moindre mesure, par l'évolution des radiations (-4,5% après +20,4% en 2015/2016).

Sur le total des comptes immatriculés au 30 juin 2017, 686.000, ou 57,3%, déclaraient un chiffre d'affaires positif, une proportion en retrait (-1,6 point) sur un an.

Ils ont déclaré un chiffre d'affaires trimestriel moyen de 3.583 euros, en hausse de 4,2% sur un an, qui représente des revenus totaux de 2,459 milliards d'euros (+8,9%) sur le deuxième trimestre 2017.

La majorité des secteurs ont connu une progression du nombre de micro-entrepreneurs, à commencer par celui des transports même si sa croissance (+29,7%) est en net retrait par rapport à un an plus tôt (+59,3%).

Les hausses enregistrées dans les activités immobilières, la santé et le nettoyage ont dépassé 10%.

En revanche, le nombre de micro-entrepreneurs économiquement actifs a marqué le pas sur les six premiers mois de 2017 dans le secteur du BTP (+0,7% pour les travaux de finition et +1,2% pour les autres activités). Il a baissé dans le commerce de détail (-1,1%), la réparation hors automobile et les activités juridiques (-3,6%).

Les secteurs de la coiffure et de la santé restent, de loin, ceux dont la part de micro-entrepreneurs économiquement actifs est la plus importante (78%).

A l’inverse, cette part est la plus faible dans le secteur des transports (27%). (Yann Le Guernigou, edité par Yves Clarisse)