Bourse de Paris : France-Hommage aux victimes des attentats de janvier 2015

Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont présidé dimanche un hommage aux 17 victimes des attaques contre Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, sur les lieux mêmes où les frères Chérif et Saïd Kouachi et Amédy Coulibaly ont abattu 17 personnes en janvier 2015.

Le chef de l'Etat, qui était accompagné de son épouse Brigitte, et la maire de Paris se sont d'abord recueillis devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, dans le XIe arrondissement de Paris, là où la rédaction du journal satirique a été décimée par les tueurs.

La cérémonie, sobre et silencieuse à la demande des familles, s'est résumée à la lecture des noms des victimes, des dépôts de gerbes et une minute de silence suivies d'une Marseillaise.

Quatre ministres et des représentants de la communauté juive étaient présents.

Le président de la République s'est ensuite entretenu avec les familles des victimes avant de gagner le boulevard Richard Lenoir, à proximité, pour un hommage au policier abattu par les frères Kouachi dans leur fuite.

Le couple présidentiel s'est rendu dans la foulée porte de Vincennes pour une autre cérémonie silencieuse à la mémoire des quatre victimes de la prise d'otages du supermarché Hyper Cacher.

"Il y a trois ans, des terroristes décimaient la rédaction de Charlie, assassinaient des policiers, et les clients d’un hyper casher. Nous ne devons rien oublier de ces terribles journées", a déclaré l'ancien président François Hollande dans un message sur son compte Twitter.

Des millions de personnes avaient défilé dans toute la France le 11 janvier 2015 pour dénoncer ces attentats.

En l'absence d'Emmanuel Macron, qui entame une visite en Chine, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb participera lundi à un hommage similaire à la policière tuée le 8 janvier 2015 à Montrouge (Hauts-de-Seine) par Amédy Coulibaly. (Yann Le Guernigou, édité par Danielle Rouquié)