Bourse de Paris : France-Inauguration du premier site d'hydroliennes en estuaire

BORDEAUX, 1er mars (Reuters) - Le premier site d’essais d’hydrolienne dans un estuaire, situé en plein cœur d’une agglomération et relié à son réseau électrique, a été inauguré jeudi à Bordeaux avec la mise à l’eau de la turbine de la société grenobloise Hydroquest.

Situé au pied du pont-de-pierre, le site a la particularité de bénéficier de forts courants liés à la proximité du plus grand estuaire d’Europe, la Gironde, de l’accélération des courants par la présence des arches du pont et d’être soumis aux marées. Des mesures ont montré que 80% du temps les vitesses du courant sont supérieures à 1 mètre par seconde.

Le site bordelais, dont la construction a débuté au début 2016 et qui est opérationnel depuis janvier 2018, offre trois emplacements pour hydroliennes pouvant accueillir chacune simultanément une turbine d’une puissance de 100 kW/heure.

La profondeur de la Garonne à cet endroit permet d’expérimenter des hydroliennes conçues pour les marchés fluvial, estuarien et océanique.

Le site a été créé à l’initiative du consortium public-privé SEENEOH (Site expérimental estuarien pour l’essai et l’optimisation d’hydroliennes), lauréat des Investissements d’Avenir au titre des Instituts de la transition énergétique (ITE) et est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et Bordeaux Métropole.

L’infrastructure va permettre aux industriels d’accélérer les phases d’expérimentation et de certification de leurs hydroliennes, à commencer par la société grenobloise Hydroquest.

Sa turbine d’une puissance maximale de 80 kW/heure sera suivie d’une deuxième hydrolienne installée au mois d’avril par la société irlandaise Design Pro.

"L’hydrolien estuarien a un grand potentiel. Cette expérience va être déterminante pour notre développement à l’international. Nous allons depuis Bordeaux partir à la conquête de nouveaux marchés", a déclaré lors de l’inauguration Jean-François Simon, président d’Hydroquest, déjà fortement impliqué dans les hydroliennes fluviales et maritimes.

L’hydrolien constitue une filière industrielle d’avenir que le gouvernement français soutient. Le secrétaire d’Etat à la Transition énergétique et solidaire, Sébastien Lecornu, a annoncé récemment le lancement en 2018 des études préliminaires sur les zones du Raz Blanchard et du Fromveur.

Raz Blanchard est le site d’exploitation de l’énergie hydrolienne qui offre le plus grand potentiel en France. Situé dans la Manche au large et à l’ouest de la Hague (Manche), il bénéficie des courants marins les plus puissants au niveau national. A Le Fromveur (Finistère), le site est situé entre l’archipel de Modène et l’île d’Ouessant, au nord de la mer d’Iroise, où les courants sont également très puissants. (Claude Canellas, édité par Yves Clarisse)