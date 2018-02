* Première réponse du maire de Bordeaux au président de LR

BORDEAUX, 26 février (Reuters) - Alain Juppé a fustigé lundi les propos tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants lyonnais, qu'il a qualifiés de "lamentables", d'une "vulgarité extrême" et "dévastateurs" pour Les Républicains (LR) et la droite en général.

Pour le maire de Bordeaux, qui ne s'était pas encore exprimé publiquement sur le sujet, les commentaires du président de LR s'agissant de sa gestion municipale relèvent par ailleurs des "fake news".

"Tout ceci est tout à fait lamentable, cela repose sur de fausses informations", a tonné Alain Juppé lors d'une conférence de presse à Bordeaux, en vilipendant au passage les "ignorants", les "incompétents" et les "imprudents" à qui il a "très envie de claquer le bec".

"Les propos sont d'une vulgarité extrême", a-t-il ajouté. "Quant aux effets sur LR et sur la droite en général, ils sont tout à fait dévastateurs."

La polémique a éclaté il y a dix jours avec la diffusion par l'émission "Quotidien", sur TMC, d'enregistrements clandestins de cours dispensés dans une école de commerce de Lyon, durant lesquels Laurent Wauquiez s'en est pris pêle-mêle à Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, Angela Merkel, Gérald Darmanin, parfois en des termes crus.

Parmi les cibles, Alain Juppé, accusé d'avoir "cramé la caisse" à Bordeaux en augmentant la fiscalité et l'endettement.

Le président de LR a par la suite dit "assumer" ces propos, qui lui ont valu une pluie de critiques venant de toutes parts, y compris de son camp, tout en dénonçant les pratiques de "Quotidien" - des "méthodes de voyous", selon lui.

Laurent Wauquiez avait également fait savoir qu'il déposerait plainte.

"ABSURDE"

"Le système de défense est absurde. Depuis quand fait-on des cours devant des étudiants en leur réclamant la confidentialité sur ce qu'on leur dit ?", lui a répondu Alain Juppé lundi.

L'ex-Premier ministre a également tenu à "rétablir la vérité" sur les finances de sa ville, chiffres à l'appui.

"La vérité est que la capacité de désendettement de la ville de Bordeaux est bonne. Le seuil à ne pas dépasser, c’est douze ans. Nous somme cette année à 4,6. D’ici la fin de la mandature nous resterons en dessous de 7", a-t-il dit, avant de faire le parallèle avec la commune de Haute-Loire dirigée par Laurent Wauquiez entre 2008 et janvier 2016.

"Le Puy-en-Velay était à 7,8 en 2016. Deux fois moins bien que Bordeaux. Je n'ai pas de leçon à recevoir", a-t-il dit.

Les relations à la fois politiques et personnelles entre les deux hommes sont notoirement mauvaises, à tel point qu'Alain Juppé, qui a pu saluer l'action d'Emmanuel Macron, a suspendu ses cotisations à LR, sans avoir encore définitivement claqué la porte.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, élu à la tête de LR en décembre, a mené campagne sur une ligne à droite toute et défend depuis 2014 des positions eurocritiques peu compatibles avec les convictions européennes d'Alain Juppé.

La direction des Républicains compte en son sein la "juppéiste" Virginie Calmels, première adjointe à la mairie de Bordeaux et première vice-présidente de LR.

Interrogée sur cette double casquette par l'opposition lundi lors du conseil municipal de Bordeaux, elle a répondu que Laurent Wauquiez ne l'avait pas consultée avant sa prestation à l'école de commerce de Lyon ni avant l'entretien explicatif sur BFMTV qui a suivi la diffusion de ses propos.

"Dans cet hémicycle, depuis quatre ans, je ne me suis jamais désolidarisée de notre équipe sous la direction d’Alain Juppé, et je ne vais pas commencer aujourd’hui", a ajouté Virginie Calmels à propos de la gestion de la cité bordelaise. "J’ai voté l’ensemble des délibérations, et je suis plutôt fière du travail accompli". (Claude Canellas avec Simon Carraud, édité par Elizabeth Pineau)