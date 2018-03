France : L'Insee confirme une accélération de l'emploi privé en 2017

Paris (AFP) --L'économie française a créé, en net, 268.800 postes salariés (+1,1%) en 2017, a annoncé mardi l'Insee, qui enregistre, dans le détail, 277.700 créations dans le privé (+1,5%) et 8.900 destructions dans la fonction publique (-0,2%).

L'année s'est conclue par 72.700 créations de postes (+0,3%) au 4e trimestre, tous secteurs confondus. Sur le trimestre comme sur l'année, les services, et dans une moindre mesure l'intérim, ont été les locomotives de l'emploi. La construction et l'industrie sont revenues dans le vert. On recensait en France 25,07 millions de salariés fin 2017, dont 19,28 millions dans le privé, des nombres records.

Agefi-Dow Jones The financial newswires