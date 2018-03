Bourse de Paris : France-L'ex-doyen de la fac de Montpellier mis en examen

(Actualisé avec précisions supplémentaires, §§ 3-11)

TOULOUSE, 29 mars (Reuters) - L'ex-doyen de la faculté de droit de Montpellier a été mis en examen jeudi pour "complicité de violences" et "complicité d'intrusion" dans le cadre de l'enquête sur l'évacuation d'un amphithéâtre occupé par des grévistes la semaine dernière, a annoncé le parquet.

Un professeur, soupçonné d'avoir pris part à l'expulsion des occupants, a pour sa part été mis en examen pour complicité d'intrusion et violences, là encore selon le parquet.

Les deux hommes, qui étaient en garde à vue depuis mercredi, ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de prendre contact l'un avec l'autre, ni avec d'autres témoins.

Tous deux ont par ailleurs été "suspendus de leurs fonctions", a annoncé jeudi la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui a dénoncé sur franceinfo des "violences inacceptables".

Lors d'une conférence de presse, le procureur de Montpellier, Christophe Barret, est revenu sur le "déroulement très impressionnant" des événements de la nuit du jeudi au vendredi, au cours desquels une dizaine de personnes au visage masqué ont fait irruption dans un amphithéâtre.

Ces personnes, dont une au moins était cagoulée, étaient armées de planches en bois provenant d'un parking et d'appareils à impulsion électrique. "Des coups ont été portés sur les tables et sur des personnes", a déclaré le procureur.

AUTRES FOYERS DE CONTESTATION

L'ex-doyen Philippe Pétel, qui a remis sa démission vendredi dernier, a admis lors des auditions avoir donné des instructions pour permettre l'accès à ce groupe, en précisant qu'il croyait avoir affaire à des policiers.

"Un point dont on peut douter, le recours aux forces de police n'ayant pas eu de suite", a dit le procureur.

"Pour Jean-Luc Coronel (le professeur mis en examen-NDLR), nous estimons qu'il existe des indices graves et concordants pour la complicité d'intrusion par aide et assistance et de violences", a ajouté Christophe Barret.

A cette exception, aucune autre personne appartenant au groupe ayant commis ces violences n'a pu être reconnue parmi des étudiants, personnels ou enseignants de la faculté.

Le président de l'Université de Montpellier, Philippe Augé, a annoncé mercredi que la faculté de droit et de sciences politiques resterait fermée jusqu'au 3 avril, une fois "la situation complètement apaisée".

Montpellier, où 3.000 étudiants ont voté mardi une "occupation active de manière illimitée" de l'université Paul-Valéry, n'est pas le seul foyer de contestation contre la révision des règles d'accès à l'enseignement supérieur.

A Toulouse, l'université Jean-Jaurès est bloquée depuis trois semaines par des étudiants et des employés. Des mouvements similaires ont lieu à Bordeaux, Rennes et Lille.

La loi dite ORE ("d'orientation et de réussite des étudiants"), qui permet à chaque université de fixer des pré-requis pour choisir les étudiants, a été définitivement adoptée par le Parlement le 15 février.

Cette réforme, qui doit permettre selon l'exécutif de tourner la page du tirage au sort et de lutter contre l'échec en licence, va mettre en place un système de sélection à l'entrée de l'université selon ses détracteurs qui se mobilisent depuis plusieurs mois contre le texte. (Johanna Decorse, avec Caroline Pailliez, édité par Simon Carraud et Eric Faye)