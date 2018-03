Bourse de Paris : France-LR disent avoir trouvé un accord pour leur dette

PARIS, 19 mars (Reuters) - Les Républicains (LR) ont trouvé un accord avec leurs créanciers se traduisant par une réduction de 80% de leur dette, a-t-on appris lundi auprès de la direction du parti, qui vendra son vaste siège parisien mais y conservera ses bureaux.

Les dettes s'élevaient en fin d'année dernière à 55 millions d'euros, avait alors dit un dirigeant à Reuters.

Selon le Figaro, qui a révélé la teneur de l'accord financier, la vente du siège, d'une surface de 5.500 m2 répartis sur dix étages, aura lieu d'ici à la fin de l'année et le propriétaire s'engagera à relouer les locaux au parti.

En vertu de cet accord, la dette sera progressivement ramenée à 10 millions d'euros d'ici à 2022, selon le trésorier du parti, Daniel Fasquelle, cité par le quotidien.

"Cela permet de diminuer notre dette de 80% et de nous concentrer sur nos actions politiques, et non pas sur le remboursement de celle-ci", dit-on à la direction.

Le futur acquéreur des bureaux de la rue de Vaugirard, dans le XVe arrondissement, n'a pas encore été trouvé, précise-t-on de même source - "protocole en cours", dit-on.

Une partie de la dette actuelle - un tiers, selon Daniel Fasquelle - remonte à l'affaire "Bygmalion" liée au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, en 2012. (Simon Carraud, édité par Yves Clarisse)