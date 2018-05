Bourse de Paris : France-La BdF prévoit 0,3% de croissance au 2e trimestre

(Actualisé avec commentaire du gouverneur de la Banque de France, § 4-5) PARIS, 14 mai (Reuters) - La croissance de l'économie française devrait atteindre 0,3% au deuxième trimestre, prévoit la Banque de France dans sa première estimation fondée sur son enquête mensuelle de conjoncture pour avril, publiée lundi. La prévision de la banque centrale française pour le trimestre en cours est inférieure à celle de l'Insee dans sa dernière note de conjoncture publiée en mars, qui s'établissait à 0,4%. Ces chiffres marquent une stagnation par rapport à la progression du produit intérieur brut (PIB) de la France au premier trimestre, qui a ralenti à +0,3% après avoir atteint +0,7% sur les trois derniers mois de 2017, selon les données publiées fin avril par l'institut national de la statistique. Cette évolution à un rythme de 0,3% par trimestre est la plus faible depuis l'été 2016, mais la prévision pour le deuxième trimestre pourrait être influencée par le calendrier du mois de mai, ponctué de nombreux jours fériés, a souligné le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lundi matin lors d'une conférence à Paris. "A ce stade, les nouvelles commandes restent bien orientées et ne suggèrent pas de changement de tendance", a-t-il précisé. L'enquête de la Banque de France pour le mois d'avril met en évidence un recul d'un point de chacun de ses indicateurs sectoriels du climat des affaires, qu'il s'agisse de l'industrie, à 102, les services à 102 également ou du secteur du bâtiment, à 104. Dans l'industrie, les chefs d'entreprise interrogés évoquent une légère accélération de la production industrielle en avril et s'attendent à une stabilisation de l'activité en mai, marqué par une série de jours fériés. Selon leurs témoignages, les livraisons sont en hausse. Le taux d'utilisation des capacités de production, qui a atteint un pic à 81,7% en décembre dernier, a légèrement augmenté en avril, à 80,6% contre 80,5% en mars. Dans les services, l'activité à une nouvelle fois fortement progressé en avril et les chefs d'entreprise sondés s'attendent à une croissance moins soutenue en mai. De la même façon, les chefs d'entreprise dans le bâtiment s'attendent à un ralentissement de la progression de l'activité en mai, après un mois d'avril dynamique, en particulier dans le gros oeuvre. Enquête complète sur le site de la Banque de France: https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, édité par Emmanuel Jarry)