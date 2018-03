Bourse de Paris : France-La compagne du tueur de Trèbes, convertie et radicalisée

* La compagne du tueur avait posté une sourate avant les attaques

* Elle nie avoir été associée à ses projets meurtriers

* La garde à vue d'un ami du tueur également prolongée (Avec déclarations François Molins)

PARIS, 26 mars (Reuters) - La compagne du tueur de Trèbes et Carcassonne (Aude), dont la garde à vue a été prolongée, s'est convertie à l'islam à l'âge de 16 ans et présente "tous les signes d'une radicalisation", a déclaré lundi le procureur de la République, François Molins.

Cette jeune femme de 18 ans, objet d'une fiche "S" mais sans antécédents judiciaires, a crié "Allahou Akbar" vendredi lors de son interpellation, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Les enquêteurs ont découvert qu'elle n'avait apparemment plus de contact téléphonique avec Radouane Lakdim depuis janvier 2018, ce qui n'exclut pas des échanges via des applications internet sécurisées, a-t-il poursuivi.

"Il est en outre établi qu'elle a posté le 23 mars à 6h00 du matin une sourate indiquant que les mécréants étaient promis à l'enfer", soit quelques heures avant le passage à l'acte du tueur, a précisé François Molins, selon qui la jeune femme conteste cependant à ce stade avoir été informée de ses projets criminels.

Radouane Lakdim, né au Maroc le 11 avril 1992 et naturalisé français en 2004, connu de la justice pour des faits de droit commun, a tué vendredi quatre personnes et en a blessé 15 autres à Carcassonne et dans un supermarché de Trèbes avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre. Des attaques revendiquées par l'organisation Etat islamique.

L'assaillant était fiché "S" depuis 2014 et inscrit depuis novembre 2015 au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) en raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale.

"Il faisait l'objet de la part des services de renseignement d'un suivi effectif, toujours en cours en mars 2018, mais qui n'avait pas permis de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte ni des velléités de départ sur la zone irako-syrienne", a dit le procureur.

L'administration pénitentiaire n'avait pas décelé de signes de radicalisation lors de son séjour d'un mois en prison en 2016.

Des notes faisant penser au testament d'un homme prêtant allégeance à l'Etat islamique et se disant prêt à mourir pour cette organisation ont été trouvées dans un calepin lors de la perquisition de son domicile, a ajouté François Molins.

LAKDIM DEMANDAIT LA LIBÉRATION D'ABDESLAM

Un mineur de 17 ans, poursuivi pour détention de stupéfiants et violences, a aussi été placé en garde à vue vendredi soir.

Selon François Molins, une proche avait signalé à la police que c'était un très bon ami de Radouane Ladkim, "qui exerçait une forte influence sur lui, notamment sur le plan religieux". Il conteste lui aussi toute implication dans la préparation des projets du tueur et sa garde à vue a également été prolongée.

Des investigations sont encore en cours pour déterminer l'implication de la compagne du tueur et de ce jeune homme.

Le procureur a retracé le parcours meurtrier de Radouane Lakdim, de la cité des Aigles à Carcassonne, où il a tué un homme de 62 ans et en a blessé un autre de 26 ans à la tête, dont il a dérobé l'Opel Corsa, au Super U de Trèbes, en passant par les abords d'une caserne où il a blessé par balles au poumon et à l'épaule un CRS revenant d'une séance de jogging.

Dans le supermarché, l'assaillant a tué un boucher de 50 ans, employé du magasin, un client de 66 ans et le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, qui avait pris la place d'une femme otage.

Cet officier de gendarmerie a eu le temps de dire à ses collègues sur place que l'assaillant exigeait la libération de Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, et menaçait de faire exploser des engins explosifs placés dans le magasin, a encore précisé le procureur.

A 14h16 vendredi après-midi, après avoir entendu des coups de feu, des hommes de l'antenne toulousaine du GIGN ont donné l'assaut qui a abouti à la mort du tueur.

Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures samedi à 5h00 du matin au CHU de Carcassonne. L'autopsie a révélé des lésions par arme à feu non mortelles à un bras et un pied, des blessures au niveau du visage et une plaie par arme blanche, cause de son décès, à la trachée et au larynx.

Les enquêteurs ont trouvé dans le magasin trois engins explosifs de confection artisanale, un pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm, son chargeur vide et un couteau de chasse.

Ces événements ont relancé en France le débat sur le traitement à réserver aux milliers de personnes sous surveillance des services de renseignement. (Emmanuel Jarry, avec Simon Carraud et Service France, édité par Elizabeth Pineau)