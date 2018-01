Bourse de Paris : France-La confiance envers Macron de nouveau en baisse - sondage

La cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui avait connu un rebond à la fin de l'année 2017, a baissé de deux points de pourcentage en janvier, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD).

Selon cette enquête menée du 12 au 20 janvier, 50% des personnes interrogées se disent satisfaites d'Emmanuel Macron comme président de la République. En décembre, cette proportion était de 52%.

C'est la première fois que la popularité du chef de l'Etat recommence à baisser dans les sondages depuis octobre.

François Hollande affichait une cote de popularité de 38% neuf mois après sa prise de fonction en 2012 et Nicolas Sarkozy, de 47% à la même période après son élection en 2007.

La popularité du Premier ministre, Edouard Philippe, a baissé de cinq points en janvier, passant de 54% à 49%.

Le sondage a été réalisé en ligne et par téléphone auprès d'un échantillon de 1.947 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Caroline Pailliez, édité par Jean-Stéphane Brosse)