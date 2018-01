Bourse de Paris : France-La durée des soldes réduite de six à quatre semaines

Le gouvernement va proposer de réduire la période des soldes d'hiver et d'été de six à quatre semaines à compter de 2019, une mesure attendue par les professionnels pour "créer plus d'urgence et d'envie", annonce Delphine Gény-Stephann dans une interview à paraître mercredi dans Le Parisien.

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances est attendue mercredi à Orléans (Loiret) pour le lancement des soldes d'hiver.

"Les professionnels ont exprimé le souhait de réduire la durée des soldes d’été et d’hiver afin de focaliser l’attention, créer plus d’urgence et d’envie", relève-t-elle dans l'entretien diffusé mardi.

"Nous allons donc proposer, dans le cadre de la loi Pacte ("Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" annoncé pour le printemps 2018-NDLR) une réduction des deux périodes - été et hiver - de six à quatre semaines", précise-t-elle.

Ce nouveau calendrier entrerait en vigueur en janvier 2019 mais le jour de lancement des soldes - le 2e mercredi de janvier et le 4e mercredi de juin - ne serait pas modifié.

Les ventes privées resteront en l'état. Elles "relèvent des commerçants eux-mêmes dès lors qu’il ne s’agit pas de soldes, c’est-à-dire de ventes à pertes", déclare Delphine Gény-Stephann.

La période des soldes avait été portée de cinq à six semaines en 2015, tandis que les deux semaines de soldes dits "flottants" - laissées au choix des commerçants - avaient été supprimées afin de redynamiser les soldes réglementaires.

La généralisation des promotions et des offres privées tout au long de l'année, ainsi que la percée des sites de ventes événementielles et la multiplication des magasins de déstockage ("outlets") ont largement vidé de leur substance ces périodes de rabais pendant lesquelles les commerçants sont autorisés à vendre à perte pour écouler leurs stocks d'invendus.

Le poids des soldes dans le chiffre d'affaires du secteur a reculé de 7% depuis 2014 pour totaliser 20% des ventes d'habillement, selon les données de l'Institut français de la mode (IFM).

Dans le même temps, celui des promotions a progressé de 5% pour atteindre 27% des ventes. (Sophie Louet et Pascale Denis)