France: La stabilisation de l'inflation confirmée en décembre

L'évolution sur un an de l'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH - qui permet des comparaisons avec les autres pays de la zone euro - a en revanche été revue en légère baisse, à +1,2% contre +1,3% en première estimation.

L'Insee a par ailleurs confirmé les évolutions sur le seul mois de décembre de l'indice des prix à la consommation en France (IPC) et de l'IPCH, à +0,3% et +0,4% respectivement.

En données corrigées des variations saisonnières, les prix à la consommation ont à peine progressé en décembre - avec une hausse de 0,1% après une faible accélération de 0,2% en novembre - et ils affichent aussi une augmentation de 1,2% sur un an.

L'inflation sous-jacente (hors tarifs publics et produits à prix volatils) est restée stable le mois dernier après une hausse de 0,1% en novembre et son évolution sur un an a légèrement accéléré, à +0,6% après +0,5% au cours des cinq mois précédents, souligne l'Insee.

Quant à l'inflation hors tabac, elle s'établit à 1,1% en rythme annuel.

La progression de l'indice des prix à la consommation en décembre s'explique notamment par celle des prix des services, qui affichent une hausse de 0,5% sur le mois et de 1,0% sur un an.

Elle a également été alimentée, dans une moindre mesure, par une légère hausse des prix des produits manufacturés, en hausse de 0,1% sur le mois mais en baisse de 0,1% sur un an.

Les prix de l'énergie et du tabac ont moins augmenté qu'en novembre, affichant des hausses de 0,5% et de 1,5% sur le mois. Sur un an, les prix de l'énergie s'inscrivent en hausse de 5,0% et ceux du tabac progressent de 6,0%.

De leur côté, les prix de l'alimentation sont restés stables sur le mois et ont progressé de 1,3% sur un an.

