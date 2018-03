Bourse de Paris : France-Le FN se renouvelle mais conserve ses dirigeants

* Marine Le Pen réélue à la présidence

* Son père déchu de sa présidence d'honneur

* Vers un nouveau nom (Actualisé avec éléments supplémentaires)

par Simon Carraud

LILLE, 11 mars (Reuters) - Le Front national, qui s'apprête à changer probablement de nom selon les voeux de Marine Le Pen, a modifié dimanche ses statuts, à l'occasion d'un congrès présenté comme celui de la "refondation", à Lille, tout en reconduisant ses dirigeants.

Présidente depuis sept ans et seule candidate à sa succession, la députée du Pas-de-Calais a été réélue par les adhérents frontistes, qui se sont prononcés au cours des dernières semaines par voie postale.

"Derrière ce vote, il y a une confiance que vous m'accordez et, cette confiance, bien entendu je veux en être digne", a déclaré Marine Le Pen, en quête d'un nouvel élan après les revers électoraux de l'année 2017.

A cette fin, l'ex-candidate à la présidentielle a entrepris de transformer au moins en apparence le parti d'extrême droite en faisant adopter de nouveaux statuts, remisant ainsi le texte qui régissait l'organisation du FN sous Jean-Marie Le Pen.

Le nouveau règlement, ratifié à 79,77% par les militants présents à Lille, se traduit par une refonte des instances internes, rebaptisées, et symboliquement par la suppression de la présidence d'honneur, occupée par le prédécesseur de Marine Le Pen, désormais jugé encombrant.

Ce titre était le dernier lien qui unissait la formation à son cofondateur, exclu en 2015 à la suite de déclarations répétées sur la Deuxième Guerre mondiale peu en phase avec la stratétgie de "dédiabolisation" mise en oeuvre depuis 2011.

RÉTICENCES

Le renouvellement du FN doit également passer par un changement d'enseigne, une idée chère à la présidente frontiste en dépit des réticences de la base militante et de certains cadres.

Seuls 52% des adhérents, consultés en fin d'année dernière par le biais d'un questionnaire, approuvent cette idée, selon les résultats non vérifiables qui ont été communiqués samedi.

Cette annonce, faite par le député Sébastien Chenu, n'a suscité aucune réaction de la salle du congrès alors même que les militants présents ont applaudi la plupart des autres résultats du questionnaire, lequel comptait quelque 80 entrées.

Marine Le Pen, pour qui l'appellation historique est un obstacle dans la marche vers pouvoir, doit dévoiler ce dimanche la dénomination qui a sa préférence puis ce choix sera soumis à un nouveau vote des adhérents, organisé par correspondance dans la foulée du congrès.

Les membres du FN ont en outre renouvelé le comité central, devenu conseil national en vertu des nouveaux statuts, qui sert à la fois de parlement de facto et de baromètre de popularité des hauts dirigeants.

Louis Aliot, député des Pyrénées-Orientales, et Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), sont arrivés respectivement premier et deuxième de ce sondage grandeur nature, comme en 2014, suivis par Nicolas Bay, David Rachline, Bruno Gollnisch et Julien Sanchez.

A l'exception de Sébastien Chenu, les dix premiers élus de ce conseil, qui compte au total 100 membres élus et un quota de membres laissés à la discrétion de la direction, figuraient déjà dans le haut du classement lors du précédent scrutin interne. (Edité par Sophie Louet)