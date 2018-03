Bourse de Paris : France-Le Foll plébiscité pour la direction du PS-Sondage

PARIS, 6 mars (Reuters) - Stéphane Le Foll, fidèle de François Hollande, arrive en tête des préférences (38%) des militants socialistes pour le poste de premier secrétaire du PS loin devant ses rivaux, selon un sondage Harris Interactive pour Le Figaro, LCI et RTL diffusé mardi.

D'après cette enquête, 38% des sympathisants du PS estiment que l'ancien ministre de l'Agriculture ferait "le meilleur premier secrétaire du Parti socialiste" loin devant Olivier Faure (5%), donné favori du vote interne, Emmanuel Maurel (4%) et Luc Carvounas (1%).

Les militants sont 52% à déclarer ne pas connaître suffisamment les candidats pour se prononcer.

A l'échelle de l'ensemble des Français, Stéphane Le Foll reste en tête avec 14%, devant Olivier Faure (3%), Emmanuel Maurel (2%) et Luc Carvounas (1%). Quatre-vingts pour cent des personnes interrogées ne connaissent pas assez les candidats pour se prononcer.

L'enquête a été réalisée en ligne les 5 et 6 mars auprès d'un échantillon de 1.598 personnes âgées de 18 ans et plus.

Les militants socialistes sont appelés à désigner le premier secrétaire du parti le 29 mars après un vote le 15 mars sur les motions qui leur seront soumises. (Sophie Louet, édité par Yves Clarisse)