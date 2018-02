Bourse de Paris : France-Le Sénat et l'Assemblée s'entendent sur les Jeux Olympiques

PARIS, 20 février (Reuters) - Le Sénat et l'Assemblée nationale sont parvenus mardi à un accord sur le projet de loi permettant la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris.

Cet accord reprend les principales propositions du Sénat comme la simplification des procédures de mise en accessibilité des métros franciliens et marseillais, l’assainissement de la Seine, la protection de la "marque" olympique et paralympique (hymne, logo, emblèmes, etc.) et l’amélioration des procédures de participation du public en amont des Jeux, précise le communiqué publié par la commission mixte paritaire.

"Ça va nous permettre de travailler, de respecter nos engagements, de préparer les jeux et d'y aller pour que ce soit une belle réalisation", a déclaré la ministre des Sports, Laura Flessel, sur Public Sénat.

Le Sénat s'était dit "inquiet" en janvier de l'impact potentiel du retard pris par les travaux du Grand Paris Express sur le bon déroulement des Jeux.

Présenté comme le "chantier du siècle", le Grand Paris Express doit permettre de désengorger le réseau ferroviaire et de relier entre eux les départements de la petite couronne.

"L'ensemble des lignes seront réalisées. Mais qui peut croire que ces 200 km de métro ou la quasi-totalité pourraient être mis en service en 2024 alors que les chantiers ont à peine démarré", a rappelé mardi la ministre des transports Elisabeth Borne lors des questions à l'Assemblée nationale.

"Oui, bien sûr, l'échéance des Jeux olympiques est importante, oui, bien sûr, nous allons faire le maximum pour tenir ces échéances, mais ceci ne se fera pas au détriment des autres lignes", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement avait assuré au début du mois de février que la France allait tout mettre en oeuvre pour que les Jeux olympiques offrent les meilleures conditions d'accueil possibles.

Pour Laura Flessel, "l'objectif est (...) d'être opérationnel et d'avoir des jeux avec des coûts maîtrisés".

"Nous avons six ans pour les préparer et nous allons travailler (...) pour avoir cette réussite", a-t-elle continué. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)