Bourse de Paris : France-Le bilan de Macron jugé positif à 45%, selon un large sondage

PARIS, 5 mai (Reuters) - Un an après son élection, 45% des Français jugent positivement le bilan d'Emmanuel Macron, même si 53% lui reprochent de ne pas "bien comprendre" leurs problèmes, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria menée auprès de plus de 13.000 personnes et publiée samedi.

D'après cette enquête effectuée pour le Centre de recherche de Sciences Po (Cevipof), la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde, 55% des personnes interrogées pensent que le bilan du chef de l'Etat est négatif.

Un an après sa victoire, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron conserve toutefois la confiance de ses électeurs d'alors : 68 % de ceux qui ont voté pour lui au premier tour jugent son bilan positif, de même que 56% de ceux du second tour, où Emmanuel Macron était opposé à la présidente du Front national, Marine Le Pen.

Dans son propre camp majoritaire à l'Assemblée nationale, 93% des sondés proches du parti présidentiel La République en marche (LaRem) et 66% des sympathisants du MoDem, son principal allié au Parlement, considèrent que son bilan est positif.

Ce sondage a été réalisé via Internet du 25 avril au 2 mai auprès de 13.540 personnes composant le panel électoral suivi par le Cevipof depuis décembre 2015. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Philippe Lefief)