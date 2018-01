Bourse de Paris : France-Le courant rétabli dans la plupart des foyers touchés par Carmen

(Actualisé avec nouveaux chiffres)

Quelque 11.000 foyers étaient privés d'électricité lundi soir en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine à la suite du passage de la tempête Carmen, selon un décompte du réseau de distribution Enedis (ex-ERDF).

Au plus fort de la tempête, 65.000 foyers ont dû se passer de courant et 40 départements couvrant tout l'ouest du pays ont été placés en "vigilance orange" par Météo-France, qui a relevé des rafales à plus de 100 km/h dans les terres et à 150 km/h sur le littoral.

Dans la soirée, seuls les deux départements corses étaient encore placés en alerte en raison des risques de vents violents.

Selon Enedis, 4.600 foyers étaient privés d'électricité en Bretagne, et 5.000 dans l'ancienne région Aquitaine.

La filiale d'EDF précise dans un communiqué que "1.500 agents (...) et entreprises prestataires se sont mobilisés sur tout le territoire pour faire face à la situation et rétablir les clients au plus vite en ce 1er janvier 2018". (Simon Carraud, édité par Julie Carriat)