Bourse de Paris : France-Les Français partagés sur la mobilisation à la SNCF-Elabe

PARIS, 4 avril (Reuters) - Près de la moitié des Français approuvent la mobilisation des agents de la SNCF et une légère majorité d'entre eux estiment que le gouvernement doit modifier sa réforme en tenant compte des revendications, selon un sondage Elabe pour BFM TV publié jeudi.

Selon cette enquête menée par internet les 3 et 4 avril, soit lors des deux premiers jours de la grève "perlée" des syndicats de cheminots, 44% des personnes interrogées approuvent cette mobilisation, soit une progression de six points par rapport au sondage effectué les 20 et 21 mars.

A l'inverse, 22% y sont hostiles et le mouvement laisse 15% des Français indifférents.

Alors que les deux premiers jours de perturbations n'ont pas entamé la détermination de l'exécutif, plus de la moitié des sondés (56%) estiment que le gouvernement devrait modifier sa réforme en tenant compte des contestations, contre 43% exprimant un avis contraire.

Pour autant, les personnes interrogées sont majoritairement favorables aux pistes évoquées par le gouvernement sur la suppression du statut de cheminot pour les futures recrues, qu'il s'agisse de la fin du régime spécifique de retraite (69%) ou la fin de l'emploi à vie (64%).

Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)