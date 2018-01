Bourse de Paris : France-Les bijoux volés au Ritz tous retrouvés-Source

(Avec bijoux retrouvés, prolongement des gardes à vue)

L'ensemble des bijoux dérobés mercredi lors du braquage de la bijouterie du Ritz ont été retrouvés dans un sac récupéré le jour-même par des policiers, a-t-on appris jeudi soir de source proche du dossier.

Trois hommes de 29 à 30 ans, venus de Seine-Saint-Denis et connus des services de police avaient été arrêtés sur place et mis en garde à vue après s'être retrouvés bloqués dans ce palace de la place Vendôme, haut lieu de la bijouterie de luxe et cible fréquente des braqueurs, dit-on de source proche de l'enquête.

Leur garde à vue a été prolongée jeudi soir pour une durée de 24 heures, précise-t-on par ailleurs de source judiciaire.

Au moins deux autres ont pris la fuite mercredi, l'un sur une moto, l'autre au volant d'une berline dont le modèle et la plaque d'immatriculation ont été signalés par des témoins.

La voiture a été retrouvée dans le Val-d'Oise. Dans sa fuite, le motard a pour sa part percuté un piéton et laissé tomber la sacoche contenant les bijoux et les montres volés, a expliqué une source proche de l'enquête.

Selon celle-ci, d'autres objets ont été retrouvés sur les individus interpellés ou à proximité.

Ces trois hommes étaient entrés dans le Ritz par une porte de service. Ils ont tenté de sortir par une autre porte après avoir cassé et pillé les vitrines mais celle-ci était fermée, explique-t-on de même source.

Le service de sécurité du Ritz, mitoyen du ministère de la Justice, a joué un rôle important dans leur arrestation, en collaboration avec les services de police, dont les effectifs sont nombreux dans le quartier, souligne-t-on.

Avant d'être arrêtés, ils ont pu passer le sac de bijoux volés par une fenêtre aux personnes qui attendaient dehors, précise la même source proche de l'enquête.

Dans un premier temps, il avait été question d'un butin de quatre ou 4,5 millions d'euros. "Mais c'est plutôt la valeur de ce qui était exposé", souligne cette source. Après inventaire, le butin s'avère en fin de compte nul.

Les enquêteurs s'efforcent d'identifier les conducteurs de la voiture et de la moto et des enregistrements vidéo sont analysés pour établir s'il y avait d'autres participants.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol avec armes en bande organisée. Une hache a été retrouvée sur place et deux autres dans la sacoche abandonnée par le motard, dit une source proche de l'enquête selon laquelle les braqueurs avaient aussi un pistolet d'alarme et un pistolet automatique. (Emmanuel Jarry, édité par Myriam Rivet)