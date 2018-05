Bourse de Paris : France-Les centres E. Leclerc rappellent des reblochons

PARIS, 11 mai (Reuters) - Les centres E.Leclerc ont annoncé vendredi le rappel de fromages reblochons entiers au lait cru à la suite de la détection de sept cas d'infections d'enfants à l'Escherichia coli 026.

Selon les ministères de la Santé et de l'Agriculture, l'agence Santé publique France et le centre national de référence pour ce type de bactéries ont identifié ces cas chez des enfants âgés de un an et demi à trois ans.

Six de ces sept cas ont été identifiés comme étant des syndromes hémolytiques et urémiques (SHU), une maladie rare en France mais potentiellement grave aux âges extrêmes de la vie.

Elle est notamment la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les enfants de moins de trois ans et doit être obligatoirement déclarée dans le cas d'intoxications alimentaires collectives.

"Les investigations menées par les autorités sanitaires ont confirmé un lien épidémiologique entre ces cas et la consommation de reblochons entiers au lait cru de marque 'Nos régions ont du talent' commercialisés dans les enseignes Leclerc de plusieurs régions", précisent les deux ministères dans un communiqué commun.

Selon ce communiqué, l'infection à l'Escherichia coli 026, une bactérie virulente, peut entraîner dans la semaine suivant la consommation de l'aliment contaminé des diarrhées, parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements.

Le distributeur E.Leclerc a annoncé pour sa part qu'il rappelait les reblochons entiers au lait cru de 450g fabriqués par les établissements Chabert et vendus sous la marque "Nos régions ont du talent".

Selon les ministères de la Santé et de l'Agriculture, les fromages retirés ont été commercialisés depuis le 21 janvier dernier. "Les enquêtes se poursuivent sur la recherche de l'origine de la contamination", ajoutent-ils. (Emmanuel Jarry)