Bourse de Paris : France-Les difficultés de recrutement entravent la croissance des PME

PARIS, 15 mai (Reuters) - Les difficultés de recrutement sont considérées comme un frein à la croissance par la moitié (52%) des dirigeants de PME françaises, selon un baromètre trimestriel réalisé par Bpifrance Le Lab et l'institut Rexecode, dont la première édition a été publiée mardi. Les chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de cette enquête citent ensuite l'insuffisance de fonds propres (24%) et la réglementation spécifique à leur activité (21%) comme principaux obstacles à la progression de leur activité. D'après cette nouvelle enquête, consacrée à la trésorerie, l'investissement et la croissance des PME, les patrons interrogés s'attendent à ce que la trésorerie des PME s'améliore dans les prochains mois, après une légère dégradation au cours des derniers mois. Les résultats du baromètre confirment par ailleurs le dynamisme de l'investissement des PME - avec plus des deux tiers (68%) des chefs d'entreprise interrogés pensant investir cette année - ainsi que l'absence de problèmes dans l'accès au crédit, seules 14% des entreprises ayant rencontré des difficultés de financement. "Par leurs intentions d’investissement qui sont actuellement élevées, les chefs d'entreprise signalent qu'ils font le choix de la croissance", observe Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, cité dans un communiqué. "Ce choix est rendu possible par des perspectives favorables de débouchés et par un accès aisé au financement (mais il) vient cependant buter sur des difficultés d'offre, dont la première est l'absence d’une main d'oeuvre aux qualifications requises pour leur activité", ajoute-t-il. Cette enquête a été effectuée entre le 10 et le 18 avril, par le biais d'un questionnaire diffusé par voie numérique auprès de PME des secteurs marchands non agricoles comptant moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros. Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, édité par Caroline Pailliez)