* Les fiches S, outil du fichier des personnes recherchés

* Elles n'évaluent pas la dangerosité des individus

* Une logique de recherche de renseignements et de traçabilité

PARIS, 26 mars (Reuters) - Les attaques de Trèbes et Carcassonne, revendiquées par l'Etat islamique (EI), ont relancé un débat récurrent sur le traitement à réserver aux personnes faisant l'objet de fiches S devenues un objet de "fantasme" et d'exploitation politique.

Ces fiches S, pour sûreté de l'Etat, ne sont qu'un des outils du fichier des personnes recherchées (FPR).

Le FPR comprend une vingtaine de sous-fichiers (E pour la police générale des étrangers, IT pour les personnes interdites du territoire, M pour les mineurs fugueurs, V pour les évadés, PJ pour les personnes recherchées par la police judiciaire, T pour les débiteurs envers le Trésor public, etc.)

Les fiches S sont un ensemble de consignes, classées en 11 catégories selon la nature des informations ou des actions demandées et adressées par les services de renseignement aux services de police, explique-t-on de source policière.

Le tueur du Super U de Trèbes (Aude), Radouane Lakdim, par exemple, faisait l'objet d'une fiche S11 et S13 en raison de ses relations avec une personne appartenant à la mouvance islamiste radicale et de la possibilité qu'il se déplace en France et à l'étranger, dit-on de sources proches de l'enquête.

"Il n'était pas considéré comme particulièrement dangereux", a précisé à Reuters une de ces sources.

S13 signifie qu'il est demandé aux agents des forces de l'ordre de vérifier en cas de contrôle la situation de la personne et de celles qui l'accompagnent, de signaler son éventuel passage en douane et de fouiller alors bagages et véhicule, ajoute-t-on de même source. S11 signifie qu'il est demandé de photocopier les documents de voyage de l'intéressé.

FICHES S ET FSPRT

D'autres conduites à tenir peuvent être par exemple de recueillir des informations sur le voyage et la destination d'une personne fichée S à son passage en douane, de prendre l'identité des gens qui l'accompagnent, etc.

Il ne s'agit pas d'étalonner la dangerosité des personnes en question, ajoute-t-on de mêmes sources : "C'est une balise qu'on pose sur les individus", notamment pour recueillir sur eux des renseignements, souligne-t-on.

En tout état de cause, peut être l'objet d'une fiches S toute personne susceptible de représenter, du point de vue des pouvoirs publics, une menace pour la sûreté de l'Etat ou l'ordre public, comme des membres de groupes violents d'extrême droite ou d'extrême gauche, des militants anti-nucléaires et même des hooligans ou des skinheads, et pas seulement des membres supposés ou déclarés de la mouvance islamique radicale.

Selon une source gouvernementale, il y aurait environ 26.000 personnes fichées S dont quelque 10.000 pour radicalisation.

Les fiches S ne doivent pas être confondues avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) créé en mars 2015, quelques mois après l’attentat contre Charlie Hebdo.

Le FSPRT est censé mieux centraliser le suivi des personnes radicalisées susceptibles de basculer dans le terrorisme, dont une partie sont fichées "S" mais pas toutes.

Au 20 février 2018, ce fichier recensait selon le gouvernement 19.745 personnes, dont plusieurs milliers considérées comme des "objectifs", c'est-à-dire potentiellement dangereuses et particulièrement ciblés par les services spécialisés. (Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse)