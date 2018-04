France: Les investissements étrangers au plus haut depuis dix ans

En 2017, l'agence publique chargée d'assurer la promotion de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers, a recensé 1.298 décisions d'investissement (contre 1.117 en 2016), un plus haut depuis dix ans qui correspond à 25 décisions par semaine en moyenne.

"La nouvelle image de la France qui se profile depuis quelques mois attire les investisseurs étrangers qui décident de choisir la France pour leurs projets en Europe", souligne le directeur général de Business France, Christophe Lecourtier, cité dans un communiqué.

Ces décisions ont permis de créer ou de maintenir 33.489 emplois l'an dernier, un total en hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

Sur les près de 1.300 décisions d'investissement enregistrées en 2017, la moitié - soit 651 projets (+14% par rapport à 2016) sont des ouvertures de nouveaux sites.

Les extensions d'activité de sites existants ont quant à elles progressé de 22% par rapport à 2016, avec un total de 551 projets.

INDUSTRIE ET INNOVATION EN POINTE

Business France souligne par ailleurs que près du tiers des projets enregistrés en 2017 (412) ont été le fait d'entreprises qui n'étaient jusque là pas présentes sur le marché français.

Avec un total de 343 projets, les activités industrielles concentrent plus du quart (26%) de l'ensemble des décisions d'investissement, soit un essor de 23% par rapport à 2016.

Le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements dans les activités de production a quant à lui bondi de 44%, note Business France.

L'innovation constitue un autre facteur d'attractivité pour la France et 125 projets (soit 10% du total, en hausse de 9% par rapport à 2016) ont relevé du champ de la recherche et développement et de l'ingénierie.

Concernant la provenance de ces investissements, les Etats-Unis ont retrouvé l'an dernier la place du premier investisseur étranger en France, qu'ils avaient cédé à l'Allemagne en 2016.

Avec 18% des projets (en hausse de 26% par rapport à 2016), les Etats-Unis redeviennent donc le principal pays investisseur, devant l'Allemagne (16% des projets), l'Italie (7%), le Royaume-Uni (7%) et le Japon (5%).

Les pays de l'Union européenne représentent la majorité des investissements, avec 60% de l'ensemble des décisions d'investissement en France.

Emmanuel Macron et les membres du gouvernement ont relayé ces derniers mois le message "France is back" auprès des dirigeants économiques et financiers internationaux, notamment lors du Forum économique mondial de Davos.

Ils ont notamment mis en avant la réforme du code du Travail et les différentes mesures fiscales engagées ou annoncées, comme l'allègement de la fiscalité des entreprises, la réforme de l'ISF et l'instauration d'une "flat tax" pour les revenus du capital.

Pour Business France, "la trajectoire des réformes annoncée en 2018 ainsi que la réforme du dispositif d'accompagnement des investisseurs étrangers en France devraient permettre d'accentuer la dynamique" cette année.

(Myriam Rivet, édité par Yann Le Guernigou)