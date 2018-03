Bourse de Paris : France-Les mesures de Wauquiez sur la sécurité plébiscitées-sondage

PARIS, 29 mars (Reuters) - Les mesures que le président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, a de nouveau proposées à la suite des attaques de Trèbes et Carcassonne (Aude) sont approuvées à une écrasante majorité, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting publié jeudi.

Plus de huit personnes interrogées sur dix sont favorables au placement en rétention administrative des "fichés S" jugés les plus dangereux (87%) et à l'expulsion des fichés S étrangers (83%), selon cette étude réalisée pour Le Figaro et franceinfo.

Marine Le Pen plaide aussi pour l'expulsion des ressortissants étrangers sous surveillance des services de renseignement.

Plus de six Français sur dix (61%) sont également d'accord pour rétablir l'état d'urgence, instauré après les attentats du 13 novembre 2015 et abrogé il y a cinq mois.

Cependant, une majorité de sondés (59%) estiment que Laurent Wauquiez a eu tort de se livrer à un violent réquisitoire contre Emmanuel Macron, à qui il a imputé une "coupable naïveté".

Près de neuf personnes sur dix (88%) approuvent par ailleurs l'idée d'interdire le salafisme, une mesure avancée par l'ex-Premier ministre Manuel Valls et non par Laurent Wauquiez.

Globalement, 61% sont plutôt ou tout à fait favorables à "de nouvelles mesures d’exception pour mieux assurer la sécurité des Français quitte à limiter leurs libertés".

"Le durcissement de l’opinion corrélatif à la montée du terrorisme est spectaculaire depuis ces dernière sannées", relève Odoxa.

Cette enquête a été réalisée mercredi et jeudi, par internet, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Simon Carraud, édité par Yves Clarisse)