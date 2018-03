Bourse de Paris : France-Les syndicats de la SNCF pour une grève à partir du 3 avril

PARIS, 15 mars (Reuters) - Les syndicats de la SNCF ont appelé jeudi les cheminots à entamer une grève reconductible de deux jours sur cinq à partir des 3 et 4 avril.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots ont défini un calendrier de mobilisation s'étalant jusqu'au 28 juin.

"Le gouvernement porte la responsabilité du mécontentement", a déclaré le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, à la sortie d'une réunion entre représentants des quatre fédérations.

"Les organisations syndicales constatent que, face à un gouvernement autoritaire, il sera nécessaire d'être en capacité de tenir un conflit intensif sur une très longue durée", a-t-il ajouté.

Son syndicat, l'Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots doivent se retrouver à nouveau le 21 mars pour "établir plus précisément l'appel", toujours selon Laurent Brun.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté mercredi au conseil des ministres le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnances, en soulignant qu'il s'agissait de remplacer les articles d'habilitation par des articles classiques au fur et à mesure de la concertation.

Le projet de loi sera examiné en avril à l'Assemblée et au Sénat en mai. Il prévoit notamment l'organisation de l'ouverture à la concurrence et une transformation de la gestion du personnel permettant l'arrêt des recrutements au statut de cheminot. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse et Simon Carraud)