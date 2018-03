Bourse de Paris : France-Mise en examen requise contre la compagne de Radouane Lakdim

PARIS, 27 mars (Reuters) - Le parquet de Paris a requis mardi la mise en examen de la compagne de Radouane Lakdim, le tueur de Carcassonne et Trèbes (Aude), pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des "crimes d'atteintes aux personnes".

Selon un communiqué du procureur de la République, il a également requis le placement en détention provisoire de Marine P., 18 ans, interpellée, mise en garde à vue vendredi et présentée mardi à un juge d'instruction.

Radouane Lakdim, né au Maroc le 11 avril 1992 et naturalisé français en 2004, connu de la justice pour des faits de droit commun, a tué vendredi quatre personnes et en a blessé 15 autres à Carcassonne et dans un supermarché de Trèbes avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre. Des attaques revendiquées par l'organisation Etat islamique. (Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse)