PARIS, 3 mars (Reuters) - La réforme de la formation professionnelle ratera son objectif si elle se concentre trop sur la "tuyauterie", a prévenu samedi Laurent Berger en appelant le gouvernement à garantir les nouveaux droits fixés dans un accord conclu la semaine dernière par les partenaires sociaux.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui avait dressé un constat "contrasté" de cet accord, doit présenter lundi ce qu'elle décrit comme un "big bang" de la formation professionnelle

"Je dis au gouvernement 'attention à ce que vous allez faire'", a déclaré le secrétaire général de la CFDT samedi sur France inter.

"Il y a des droits qui ont été créés par cet accord qui a été signé la semaine dernière et ces droits, il faut les garantir pour les travailleurs", a-t-il ajouté.

L'accord sur la formation professionnelle conclu par les partenaires sociaux prévoit notamment un accompagnement renforcé des salariés, un compte personnel de formation (CPF) abondé de 35 heures par année avec un plafond de 400 heures, une révision complète du système de certification d'ici trois ans ainsi qu'une mutualisation des fonds pour les TPE-PME.

Muriel Pénicaud a salué les avancées sur les droits des salariés mais a estimé que ce texte ne s'attaquait pas à la complexité de l'architecture du système.

Mais Laurent Berger a mis en garde contre une reprise en main de la formation professionnelle par l'Etat aux dépens des partenaires sociaux et des régions.

"Attention qu'à vouloir changer la gouvernance de ce système, on ne se mette pas davantage à travailler sur la tuyauterie que sur le réel des gens", a-t-il dit.

"Attention à cette forme de verticalité 'l'Etat s'occupe de tout et tout ira bien', non ce n'est pas vrai, on sait que c'est dans les territoires que la question des compétences est la plus pertinente (...) et pour ça on a besoin d'organisations syndicales et patronales qui se confrontent entre elles", a-t-il expliqué.

La réforme de la formation professionnelle constituera l'un des trois volets, avec celles de l'assurance-chômage et de l'apprentissage, d'un projet de loi que Muriel Pénicaud présentera en conseil des ministres dans la seconde quinzaine d'avril.

