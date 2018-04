Bourse de Paris : France-Premier horizon à 2020 pour le tiers-payant généralisable

PARIS, 23 avril (Reuters) - Une première étape vers une application intégrale du tiers-payant devrait être atteinte au plus tard en 2020, estime lundi le ministère de la Santé après avoir reçu le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur le sujet.

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, "réaffirme sa volonté d’un déploiement effectif du tiers-payant intégral, sur la base d’outils simples et robustes", lit-on dans un communiqué.

"Elle se félicite de la dynamique engagée qui devrait permettre que les obstacles techniques à la généralisation du tiers-payant intégral soient levés au plus tard fin 2019."

L'Igas estime dans son rapport qu'"à partir de 2019 et surtout de 2020, le tiers payant pourrait être progressivement pratiqué de façon plus simple et plus fiable pour l’ensemble des usagers".

Elle cite l'objectif de "se rapprocher à trois ans (fin 2020) de 100% de tiers-payant pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé, pour les dépenses prises en charge à 100% par le régime obligatoire au titre de l’assurance maternité et pour les soins en rapport avec une affection de longue durée".

Elle estime que la démarche de tiers-payant généralisable connaîtra une période de "montée en charge prévisible sur quatre ans 2018-2021".

Le ministère de la Santé précise qu'Agnès Buzyn a demandé des travaux spécifiques pour les activités et populations prioritaires : actes pris en charge à 100% par l’assurance maladie comme les actes de dépistage du cancer, actes réalisés pendant la période de permanence des soins, activité en centre de santé et jeunes et étudiants. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)