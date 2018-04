Bourse de Paris : France-Près de 300 emplois francs signés depuis début avril

PARIS, 17 avril (Reuters) - Quelque 280 contrats d'emplois francs ont été signés ou sont en cours de signature dans le cadre d'une expérimentation de ce dispositif qui doit permettre de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, a fait savoir mardi le gouvernement.

Les ministères du Travail et de la Cohésion des territoires ont communiqué ce chiffre à l'occasion du lancement officiel de la mesure, promise par Emmanuel Macron durant sa campagne.

L'expérimentation a débuté le 1er avril dans sept territoires (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val d'Oise, Essonne, à Lille, Marseille et Angers) et doit se poursuivre jusqu'à la fin 2019, avant une généralisation prévue en 2020.

"Selon les premières remontées, depuis 1er avril dernier, 280 contrats ont déjà été signés ou sont en cours de signature, dont une centaine en Ile-de-France", peut-on lire dans un communiqué conjoint des deux ministères.

Le dispositif prévoit une prime à l'embauche de 5.000 euros par an sur trois ans pour toute entreprise ou association qui engagerait en CDI un habitant d'un quartier prioritaire.

Les primes seront de 2.500 euros par an sur deux ans pour les entreprises ou associations qui recruteraient un habitant en CDD de plus de six mois. (Simon Carraud, édité par Eric Faye)