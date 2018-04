Bourse de Paris : France-Pro et anti-migrants manifestent dans les Alpes

(Actualisé avec communiqué du ministère de l'Intérieur)

PARIS, 22 avril (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a condamné dimanche les actions d'extrémistes de droite et de gauche hostiles et favorables aux migrants au cours du week-end dans les Hautes- Alpes et annoncé le déploiement de renforts de police et de gendarmerie pour assurer le contrôle de la frontière avec l'Italie.

Dans un communiqué, il a dénoncé "l'action de gesticulation" de militants du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire qui ont déployé des banderoles au col de l'Echelle, un point de passage entre la France et l'Italie utilisé par des migrants pour entrer dans l'Hexagone.

Les militants, au nombre d'une centaine, entendaient "quadriller la zone et stopper toute tentative de s'introduire illégalement en France".

"Ces activistes ont quitté les lieux ce midi, dans le calme, en présence d'un important dispositif de gendarmerie", a indiqué le ministre.

Il a fait état en revanche d'incidents au col de Montgenèvre, où un groupe de plus d'une centaine d'activistes français et italiens s'est présenté en provenance d'Italie "en vue de faire franchir la frontière illégalement et en force à une trentaine de migrants".

"A cette occasion, des violences ont été commises vis-à-vis des forces de l'ordre et un véhicule de la gendarmerie nationale a été dégradé", précise-t-il en ajoutant que "ces individus ont ensuite poursuivi leur action en direction de Briançon où leur présence fait l'objet de la plus grande vigilance."

Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur annonce que "des renforts de police et de gendarmerie importants seront mis en place dès ce soir, en provenance des départements voisins, afin de prêter leur concours, avec la retenue nécessaire, aux forces déjà en place et s'assurer du respect absolu du contrôle des frontières."

"Des renforts d'unités mobiles, qui seront également présents en soirée sur zone seront déployés dès demain pour assister, sous l'autorité de la préfète des Hautes-Alpes, l'ensemble des services de la sécurité publique et de la gendarmerie territoriale engagés dans cette mission", ajoute-t-il. (Yann Le Guernigou, avec Marc Leras à Marseille , édité par Tangi Salaün)