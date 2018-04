* Le procès d'une "émulation djihadiste collective"

* Un seul prévenu relaxé (Actualisé avec précisions, rappel des faits)

PARIS, 13 avril (Reuters) - Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé vendredi des peines de cinq à sept ans de détention contre quatre membres de la filière dite de Lunel, petite ville de l'Hérault de 25.000 habitants, d'où sont partis en 2013-2014, pour la zone irako-syrienne, une vingtaine de candidats au djihad.

Il a notamment condamné à sept ans de détention avec deux tiers de peine de sûreté Hamza Mosli, dont deux frères sont morts en Syrie en 2014. Il est accusé d'avoir joué "un rôle moteur dans la décision" de certains de ces candidats au djihad de partir, même s'il n'est jamais allé lui-même sur place.

Pour Claire Josserand-Schmidt, avocate de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT), Hamza Mosli, 29 ans, est un manipulateur "froid et intelligent", qui "pèse ses mots", ce qui fait de lui un véritable recruteur.

Le tribunal a estimé qu'un autre des prévenus, Salih Jawad, 34 ans, avait pu par ses propos radicaux en faveur du djihad armé avoir eu une forte influence et encourager des "Lunellois" à partir en Syrie rejoindre des organisations combattantes.

Il n'est pas non plus parti en Syrie et le tribunal a voulu tenir compte de son évolution récente en ne le condamnant qu'à cinq ans de prison avec aménagement de peine possible compte tenu de la détention provisoire déjà effectuée. "Le tribunal vous donne l'opportunité de vous ressaisir", a dit la présidente.

Elle a en revanche estimé que le comportement d'Ali Abdoumi, 47 ans, accusé d'avoir séjourné en Syrie - ce qu'il nie - posait question sur son devenir et sa dangerosité. Il est condamné à sept ans de détention, dont les deux tiers de peine de sûreté.

Le seul autre prévenu à être allé en Syrie, Adil Barki, chez qui une expertise psychiatrique a décelé une tendance aux crises de panique, n'a fait qu'un bref entraînement dans les rangs du groupe "L'Armée de Mohamed", où il n'est resté que quelques semaines, cantonné à des tâches ménagères.

Le tribunal l'a néanmoins condamné à cinq ans de prison avec maintien en détention.

"ÉMULATION DJIHADISTE COLLECTIVE"

Un seul des cinq prévenus jugés par la 16e chambre correctionnelle a été relaxé : Saad Belfilalia, 29 ans, frère d'Abdelkarim Belfilalia, qui tenait à Lunel le snack-bar "Le Bahut" où se retrouvait la bande de copains et a été le premier à partir, en novembre 2013, en Syrie, où il a été tué.

Le tribunal a estimé, concernant Saad Belfilalia, que les délits d'association de malfaiteurs terroriste et de financement d'une entreprise terroriste n'étaient pas constitués.

Les prévenus avaient été arrêtés en janvier 2015, quelques jours après les attaques meurtrières de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris.

Ils ont été en relation à un titre ou un autre avec une vingtaine d'hommes et de femmes partis de Lunel faire le djihad dans la zone irako-syrienne en 2013-2014. Une quinzaine de ces derniers n'en sont pas revenus, dont au moins la moitié sont présumés morts.

"Lunel, c'est la ville de France la mieux représentée au sein de l'Etat islamique", se vantait le 7 décembre 2014 Hamza Mosli, lors d'une conversation téléphonique interceptée avec un de ses co-accusés, Adil Barki.

Après leur arrestation, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, avait salué le démantèlement d’une filière "particulièrement dangereuse et organisée."

Les juges qui ont instruit le dossier parlent plutôt d'une "émulation djihadiste collective", dans cette petite ville à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes (Gard), où le taux de pauvreté était en 2014 de près de 26% et le taux de chômage sensiblement supérieur à la moyenne nationale.

La présidente du tribunal a cependant déclaré que celui-ci n'avait pas "vocation à expliquer ce qui s'est passé à Lunel". (Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse et Elizabeth Pineau)