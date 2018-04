Bourse de Paris : France-Trafic SNCF en amélioration lundi et mardi-Pepy

PARIS, 22 avril (Reuters) - Le trafic SNCF sera en amélioration lundi et mardi pour les deux nouvelles journées de grève à l'appel des syndicats du groupe contre la réforme ferroviaire, a assuré dimanche Guillaume Pepy, le patron de l'établissement public.

"Le trafic sera en amélioration. On aura 40% des TER et 40% des trains en région parisienne, les transiliens et les RER. Il y aura 30% d'intercités, c'est mieux que lors de la dernière grève et 35% des TGV. Ça veut dire que la grève s'érode, elle s'érode lentement (...) Les voyageurs, ils en ont tout simplement assez", a-t-il dit lors du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro.

A propos du nombre de grévistes, il a indiqué que quatre employés de la SNCF sur cinq "sont au travail".

"En même temps, ceux qui conduisent les trains sont en grève à 60%. C'est beaucoup moins qu'au début de la grève où on était à 77%", a encore déclaré Guillaume Pepy.

(Yann Le Guernigou, édité par Arthur Connan)