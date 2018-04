Bourse de Paris : France-Un ex-cadre d'Areva mis en examen dans le dossier Uranim

PARIS, 7 avril (Reuters) - L'ex-directeur des activités minières d'Areva, Sébastien de Montessus, a été mis en examen dans l'enquête sur le rachat en 2007 de la société canadienne d'exploitation minière Uramin, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

Le rachat d'Uranim, qui exploitait notamment des gisements d'uranium africains, avait tourné au fiasco financier pour le groupe nucléaire français, depuis recentré sur le cycle du combustible nucléaire, retiré de la cote et renommé Orano.

Sébastien de Montessus a été mis en examen fin mars pour "corruption d'agent public étranger", "corruption privée" et "abus de confiance", des accusations qu'il conteste.

L'acquisition d'Uramin en 2007 pour 2,5 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) avait contraint Areva à inscrire dans ses comptes en 2010 et 2011 des provisions d'un montant total proche de 1,9 milliard d'euros pour tenir compte de la dévalorisation des actifs de la société, consécutive à une baisse des cours de l'uranium et de ses réserves estimées. (Emmanuel Jarry et Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)