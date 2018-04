Bourse de Paris : France-Une majorité de Français toujours opposée à la grève SNCF

PARIS, 22 avril (Reuters) - Près de six Français sur dix (57%) jugent que la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF n'est pas justifiée et 61% d'entre eux souhaitent que le gouvernement mène son projet à bien, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

A l'inverse, 43% des personnes interrogées soutiennent le mouvement de grève intermittente, à raison de deux jours d'arrêt de travail par tranche de cinq jours, entamé le 3 avril.

Le taux de soutien fluctue de 42% à 47% depuis la mi-mars, selon les précédentes enquêtes réalisées par l'Ifop.

Les quatre syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire - CGT, Unsa, Sud et CFDT - protestent contre la volonté du gouvernement de mettre fin au statut de cheminot pour les futures recrues, contre les modalités de l'ouverture du secteur à la concurrence et contre les méthodes du gouvernement.

L'étude publiée dimanche a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne, vendredi et samedi, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Simon Carraud, éditée par Eric Faye)