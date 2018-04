Bourse de Paris : France-Wauquiez choisit l'immigration pour se distinguer

* Le président de LR propose un référendum sur la question

* Il veut aussi restreindre le droit du sol (Actualisé avec discours, contexte)

PARIS, 18 avril (Reuters) - Laurent Wauquiez a formulé mercredi une série de propositions fermes sur l'immigration, un terrain qui lui permet de se distinguer d'Emmanuel Macron et - espère-t-il - de s'affirmer dans le rôle d'opposant certifié quatre mois après son élection à la tête des Républicains (LR).

En conclusion d'une convention organisée au siège du parti, le président de région a proposé de restreindre le droit du sol, d'instituer un "délit d'incitation à la haine contre la France" et d'organiser un référendum sur ces questions.

"Cette matinée est le début d'un long retour sur le terrain des idées, de la réflexion est des propositions", a-t-il dit, en renvoyant dos à dos Marine Le Pen, sa principale concurrente à la droite d'Emmanuel Macron, et le chef de l'Etat.

"Ce président de la République, sur ce sujet, n'a pas la fermeté qui s'impose", a-t-il déclaré durant son discours.

Et, a-t-il poursuivi, "le discours du Front national conduit dans l'impasse parce que, systématiquement, il permet à tous les censeurs du débat de fermer toute forme de discussion en brandissant les étendards du politiquement correct".

Marine Le Pen et lui ont opté pour une stratégie similaire, consistant à dénier tour crédit à Emmanuel Macron sur le sujet et à présenter le projet de loi asile et immigration comme un catalogue de mesures sans efficacité réelle pour réduire les flux d'entrées en France.

La présidente du parti d'extrême droite a présenté lundi ses propres propositions, qui auraient pour but de ramener le solde migratoire à 10.000 personnes par an.

"TITILLER"

"Il rentre chaque année trop d'immigrés en France", a dit Laurent Wauquiez mercredi en dévoilant ses 12 préconisations empruntant à un registre parfois proche de celui du FN.

Parmi celles-ci figurent la volonté de "ramener systématiquement dans leur lieu de départ les bateaux interceptés dans la Méditerranée", d'interdire à vie toute régularisation d’un étranger entré illégalement en France" et d'instaurer des plafonds d'entrées votés par le Parlement.

Selon le président de LR, le droit du sol ne peut être accordé à un étranger que si ses parents se trouvaient légalement sur le territoire français.

Il faut également "soumettre aux Français ces propositions par référendum pour lever les obstacles juridiques à leur mise en oeuvre", peut-on lire dans un document remis par le parti.

Le député LR Philippe Gosselin a salué la capacité de Laurent Wauquiez à incarner "des réflexions qui chamboulent".

"Parfois on est poil à gratter, parfois on est peut-être à côté de la plaque, mais c'est notre intérêt et l'intérêt de la France d'avoir une opposition qui ne se contente pas d'être suiviste, mais qui peut titiller par moments", a-t-il dit.

Le président de LR, qui peine sur certains sujets à faire consensus dans son camp, s'efforce depuis son plébiscite du mois de décembre - il a été élu avec trois quarts des voix des adhérents exprimés - à se ménager une place dans le paysage.

Il n'est crédité que de 8% des intentions de vote au premier tour d'une présidentielle fictive l'opposant aux candidats de 2017, à l'exception de François Fillon, selon un sondage Ifop-Fiducial publié mercredi. (Julie Carriat et Simon Carraud, avec Elizabeth Pineau, édité par Yves Clarisse)