France: l'inflation confirmée à 1,6% en avril (Insee)

Paris (awp/afp) - Les prix à la consommation ont augmenté en avril de 1,6% sur un an, comme en mars, soutenus notamment par l'accélération des prix de l'énergie, selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'Insee, confirmant sa première estimation.

"Les prix de l'énergie accélèrent nettement et ceux de l'alimentation croissent à peine plus qu'en mars. Les prix des services augmentent au même rythme que le mois précédent et ceux des produits manufacturés reculent comme en mars", a détaillé l'institut statistique dans un communiqué.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,2%, un net ralentissement après un bond de 1% en mars que l'Insee explique entre autres par un repli "marqué et saisonnier des prix des produits manufacturés (...) qui avaient rebondi en mars avec la fin des soldes".

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au sein de l'Union européenne, a un peu accéléré à 1,8% sur un an, après 1,7% en mars.

Sur un mois, l'IPCH ralentit nettement, avec une hausse de 0,2% après 1,1% le mois précédent.

