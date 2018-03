France : la confiance des ménages se stabilise en mars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La confiance des ménages s'est stabilisée en mars, après avoir reculé en février, a annoncé mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indicateur synthétique de la confiance des ménages en France s'est établi à 100 en janvier, un niveau qui correspond à sa moyenne de long terme, a précisé l'Insee.

Les ménages sont notamment un peu plus optimistes sur leur situation financière future, le solde entre les opinions négatives et positives regagnant 6 points après en avoir perdu 5 en février. En revanche, le solde d'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne actuelle baisse de 2 points et de 1 point pour la capacité d'épargne future.

