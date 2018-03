France : la croissance du secteur manufacturier a ralenti plus que prévu en février

(Actualisation: précisions et commentaires d'Alex Gill, économiste d'IHS Markit)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance de l'activité manufacturière en France a un peu plus ralenti que prévu en février par rapport à janvier, selon les données définitives publiées jeudi par Markit Economics.

L'indice PMI du secteur manufacturier français s'est établi à 55,9 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis août 2017, contre 58,4 en janvier. L'indice est légèrement inférieur à l'estimation provisoire publiée le 21 février, qui se situait à 56,1.

Un chiffre supérieur à 50 traduit une expansion de l'activité par rapport au mois précédent. Inférieur à 50, il dénote une contraction.

"La croissance du secteur manufacturier français ralentit de nouveau en février, comme en témoigne l'indice PMI qui, à 55,9, affiche un plus bas de six mois mais reste toutefois nettement supérieur à sa moyenne historique (51,4)", commente Alex Gill, économiste d'IHS Markit. Ce repli résulte d'un ralentissement de la croissance des nouvelles commandes et d'une modération consécutive de la hausse des effectifs, de l'activité achats et de la production, explique l'économiste.

"La croissance à court terme du secteur demeure toutefois bien orientée", estime-t-il, citant la croissance toujours élevée de ces variables et le niveau record de la confiance des fabricants français.

-Maylis Jouaret, Agefi-Dow Jones; mjouaret@agefi.fr ed: VLV

