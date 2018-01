France: la production industrielle s'est repliée en novembre (-0,5%)

Paris (awp/afp) - La production industrielle s'est repliée de 0,5% en novembre en France après avoir nettement augmenté le mois précédent (+1,7%), a indiqué mercredi l'Insee, qui fait état d'une baisse sensible dans les secteurs de la chimie et des biens d'équipement.

Le repli a été particulièrement marqué dans le secteur manufacturier, où la production a enregistré un recul de 1%, alors qu'elle avait augmenté de 2,5% en octobre, a précisé l'institut national des statistiques dans un communiqué.

La production a notamment fléchi dans les secteurs de la chimie (-4% après +2,7% en octobre) et de la pharmacie (-2,3% après +7,4%), et dans celui des biens d'équipement (-3,7% après +6,3%), en raison d'une forte baisse dans les machines et équipements (-7,3%).

Elle a en revanche poursuivi sa hausse dans le textile, habillement, cuir et chaussures (+1,9% après +2,6%), mais aussi dans les matériels de transport (+3,2% après +1,6%), malgré un repli dans le secteur automobile (-2,3%).

Dans l'agroalimentaire, la production a reculé de 0,7% après avoir augmenté de 0,1% en octobre. Elle est par ailleurs restée quasiment stable dans la métallurgie et les produits métalliques (+0,1% après +0,3%).

En dépit de la baisse de novembre, la production a nettement augmenté au cours des trois derniers mois, tant dans l'industrie manufacturière (+2,1%) que dans l'ensemble de l'industrie (+2%). Sur un an, la production industrielle a augmenté de 3,8%.

afp/jh