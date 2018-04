France: le capital-investissement a poursuivi sa croissance en 2017

Paris (awp/afp) - Le capital-investissement français, avec un record de 16,5 milliards d'euros de capitaux levés et quelque 2100 entreprises financées en 2017, a poursuivi son accélération l'an passé, selon l'étude annuelle de France Invest (ex-Afic) publiée mardi.

"La France va devenir le centre de l'Europe en matière de capital-investissement, devant nos amis britanniques" d'ici à 2020, s'est félicité Olivier Millet, le président de France Invest, en présentant à la presse la 28e édition du rapport d'activité 2017 des acteurs du capital-investissement français (accompagnement des entreprises non cotées).

En croissance de 13% par rapport à 2016, le montant des capitaux collectés auprès de l'épargne française (63%) et internationale (37%) l'année dernière constitue l'"indicateur avancé de la transformation de l'économie française", a estimé M. Millet.

Et il ne s'agit pas, selon lui, d'un "feu de paille" mais d'une réelle tendance puisque la somme des capitaux levés a doublé depuis 2013, passant de 8,2 milliards d'euros à 16,5 milliards en 2017, avec une augmentation notable de la part des collectes supérieures à un milliard d'euros sur la période.

Si, de nouveau, toutes les catégories d'investisseurs ont accru leurs souscriptions, la répartition de ces capitaux par origine a en revanche peu évolué par rapport à 2017.

Les fonds de fonds (dont la performance est liée à la performance d'autres fonds, ndlr), avec 3,9 milliards d'euros levés, ont enregistré une progression de 40% sur un an, révèle l'étude, menée conjointement avec le cabinet d'audit Grant Thornton.

Ils "restent la première source de capitaux" (à hauteur de 24% du total), dont la moitié environ provient de l'étranger, a précisé M. Millet.

Les compagnies d'assurance, qui comptent pour 20% des capitaux levés en 2017, arrivent en deuxième position des souscripteurs, même si leur progression a été plus modeste sur un an (+8%), et essentiellement tirée par la France.

Mais les croissances les plus spectaculaires ont été enregistrées par les capitaux provenant du secteur public (+49%) et du secteur industriel (+177%), même si ces derniers ne comptent respectivement que pour 11% et 6% de l'ensemble des montants levés.

En outre, "la part d'origine française des capitaux engagés dans le non coté est en forte augmentation" puisqu'elle est passée de 8,2 milliards en 2016 à 10,4 milliards en 2017, a commenté M. Millet.

Plus de 2.100 start-up, PME et ETI ont été accompagnées par des acteurs français du capital-investissement en 2017, soit une progression de 13% sur un an et un nouveau record par rapport à la moyenne des dix dernières années (1600), indique France Invest.

