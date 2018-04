France : le nombre de chômeurs a baissé de 1% au premier trimestre par rapport au T4

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A à Pôle emploi en France métropolitaine a diminué de 33.300 personnes au premier trimestre, soit un recul de 1% par rapport aux trois mois précédents et de 1,4% sur un an, pour atteindre un total de 3.435.900, a annoncé mercredi le ministère du Travail.

La baisse a concerné les hommes plus que les femmes, et les personnes âgées de 25 à 49 ans davantage que les autres tranches d'âge, selon les données publiées.

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a en revanche augmenté de 1,8% par rapport au quatrième trimestre et celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) a crû de 1,4%, a précisé le ministère. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B et C a augmenté de 100 personnes sur le trimestre et progressé de 2,1% sur un an.

Le ministère publie pour la première fois des données trimestrielles sur le nombre de demandeurs d'emploi. Cet indicateur était auparavant publié chaque mois.

