France : le ralentissement de l'inflation en février confirmé par l'Insee

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La hausse des prix à la consommation en France a ralenti à 1,2% sur un an en février, contre 1,3% en janvier, a confirmé jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce niveau est conforme à la première estimation publiée le 28 février.

Cette moindre inflation résulte d'un ralentissement des prix des services, de l'alimentation et du tabac, a expliqué l'Insee, alors que les prix des produits manufacturés s'inscrivent en faible hausse et que ceux de l'énergie ont augmenté au même rythme qu'en janvier. Sur un mois, les prix à la consommation sont restés stables par rapport à janvier.

L'indice des prix à la consommation dit harmonisé, qui exclut les prix les plus volatils (pétrole, produits frais) et ceux soumis à l'intervention de l'Etat, a aussi ralenti en février, à 1,3% contre 1,5% en janvier. Cet indicateur harmonisé est plus particulièrement regardé par la Banque centrale européenne, garante de la stabilité des prix dans la zone euro.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ; ed : VLV