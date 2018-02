France : le secteur des services reste dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance dans le secteur des services est restée quasiment stable en France en janvier, a annoncé le bureau d’études IHS Markit. L’indice des directeurs d’achat pour ce secteur est ressorti à 59,2 en janvier, selon une estimation définitive, contre 59,1 en décembre et 59,3 en première estimation. La croissance dans les services affiche ainsi l’un de ses plus hauts niveaux depuis 6 ans et demi. Cette expansion repose sur la forte croissance du volume des nouvelles affaires, ce qui a incité les prestataires de services français à renforcer de nouveau leurs effectifs en janvier.